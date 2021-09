Die meistgehandelten Derivate vom 14.09.2021

1. Call-Optionsschein auf BioNTech

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax ist am Dienstagvormittag ein Call-Optionsschein auf den Mainzer Impfstoff-Konzern BioNTech. Auch die Aktie des Unternehmens wird in Stuttgart rege gehandelt und gewinnt rund 0,6%.



2. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Nach einer Empfehlung rollen die Stuttgarter Derivateanleger von einem Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical mit einer Laufzeit bis Ende Januar 2022 in einen Call-Optionsschein mit einer Laufzeit bis April 2022. Die Aktie des Medizintechnik-Konzerns notiert zum Mittag bei 873 Euro nahezu unverändert.



3. Knock-out-Put auf Software AG

Viele Kaufaufträge führen unsere Händler auch in einem Knock-out-Put auf die Software AG aus. Die Aktie des Darmstädter IT-Konzerns notiert bei 41,40 Euro leicht im Minus.

Quelle: EUWAX