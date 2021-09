Die meistgehandelten Derivate vom 13.09.2021

1. Call-Optionsschein auf Fresenius

Das mit Abstand meistgehandelte Derivat an der Euwax ist zum Wochenstart ein Call-Optionsschein auf den Gesundheitskonzern Fresenius. Nach Abstufungen für die Tochter Fresenius Medical Care (FMC) gerieten auch die Papiere des Mutter-Konzern unter Druck. Heute legen beide Fresenius-Aktien rund 1,3% zu.



2. Call-Optionsschein auf ASML

In einem Call-Optionsschein auf den größten europäischen Halbleiterkonzern ASML führen unsere Händler vor allem Verkaufsorder aus. Die ASML-Aktie legt in einem soliden Marktumfeld rund 1,4% zu.



3. Call-Optionsschein auf Infineon

Käufer finden sich derweil auch in einem Call-Optionsschein auf den deutschen Chip-Konzern Infineon. Die Aktie konnte in den letzten Monaten starke Kurszuwächse verzeichnen und wird von Analysten mehrheitlich zum Kauf empfohlen. Heute notiert die Infineon-Aktie jedoch als eine der wenigen DAX-Titel im Minus.

Quelle: EUWAX