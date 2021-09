Die meistgehandelten Derivate vom 10.09.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Nicht nur die Aktie der Deutschen Telekom findet sich heute unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart wieder. Auch in einem Call-Optionsschein auf den Telekom-Konzern finden viele Preisfeststellungen statt. Unsere Händler führen in dem Papier überwiegend Kaufaufträge aus.



2. Call-Optionsschein auf Nvidia

Käufer finden sich an der Euwax auch in einem Call-Optionsschein auf den Chip-Konzern Nvidia wieder. Für die Aktie des Unternehmens geht es zum Mittag rund 0,5% auf 188,30 Euro nach oben.



3. Faktor-Long Zertifikat auf Under Armour

Viele Kaufaufträge führen unsere Händler auch in einem Faktor-Long-Zertifikat auf den amerikanischen Sportartikel-Hersteller Under Armour aus. Die Under Armour-Aktie legt um über 3% zu. Gestern legte der Konkurrent Lululemon starke Quartalszahlen vor und gewann daraufhin über 10% an Wert.