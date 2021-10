Die meistgehandelten Derivate vom 01.10.2021

1. Call-Optionsschein auf ASML Holding

„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Auch im bisherigen Handelsverlauf ist der Call-Optionsschein auf den niederländischen Chip-Maschinenhersteller ASML Holding der am häufigsten gehandelte Optionsschein bei uns in Stuttgart. In dem Call-Optionsschein erhält unser Händler, wie bereits gestern, überwiegend Kauforders. Für die ASML-Aktie geht es beinahe 2% bergab auf 636,90 Euro.



2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP

Die Stuttgarter Derivateanleger verkaufen einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 135 Euro, der Basispreis bei 125 Euro. Anleger können unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses eine maximale Auszahlung von einem Euro erhalten, sofern die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder über 135 Euro notiert. Die SAP-Aktie notiert 0,4% leichter bei 116,36 Euro.



3. Knock-out-Call auf BioNTech

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf BioNTech statt. Der Knock-out-Call wird hauptsächlich von den Anlegern gekauft. Die BioNTech-Aktie gibt 4,5% auf 226,40 Euro nach.

