Die meistgehandelten Derivate v. 31.08.21

1. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen

Ein Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. In einer Woche startet die diesjährige internationale Automobil-Ausstellung in München. Volkswagen wird dort mit den Marken Audi, Cupra, Porsche und VW vertreten sein. Bis zum Mittag legt die Volkswagen-Aktie 0,2% auf 201,35 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf ServiceNow

Aus einem Call-Optionsschein auf den Cloud Computing-Spezialisten ServiceNow steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag aus. Im vergangenen Quartal konnte ServiceNow seinen Umsatz um 31% auf 1,33 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie erreichte heute Vormittag mit 545 Euro ein neues All-Time-High.



3. Call-Optionsschein auf Varta

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf den Batteriehersteller Varta statt. Bei unserem Händler gehen dabei überwiegend Kauforders ein. Für die Varta-Aktie geht es 1,8% auf 133,25 Euro bergauf.