Die meistgehandelten Derivate v. 31.03.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Orsted (WKN MA04K8)

Auf Orsted, den Weltmarktführer bei der Erzeugung von Offshore-Windenergie, kaufen die Anleger in Stuttgart ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. Orsted beliefert mit seiner Offshore-Windenergie mehr als 15 Millionen Personen und will diese Zahl bis zum Jahr 2025 auf 30 Millionen Personen steigern. Die Aktie legt 3,4% auf 137,70 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf E.ON (WKN VL1T43)​

Ein Knock-out-Call auf E.ON, den Betreiber von Energienetzen, wird von den Anlegern an der Euwax verkauft. E.ON plant für das vergangene Jahr eine Dividende von 47 Cent auszuzahlen. Bis 2023 soll die Dividende jährlich um bis zu 5% erhöht werden. Bis zum Mittag klettert die Aktie um 1,17% auf 9,82 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA2EPV)

Bei den Optionsscheinen finden die meisten Preisfeststellungen in Stuttgart bei einem Call auf Alphabet statt. Die Anleger steigen in dem Call überwiegend aus. Die Alphabet-Tochter Google wird 25 Millionen Euro in einen neuen Europäischen Medien- und Informationsfonds beisteuern, um Fake News zu unterbinden.