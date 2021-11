Die meistgehandelten Derivate v. 30.11.21

1. Knock-out-Call auf Valneva

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden, wie bereits am Montag, in einem Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva statt. Im Vergleich zu gestern steigen die Anleger überwiegend in den Call ein. Anscheinend nutzen sie den heutigen Kurseinbruch der Aktie von beinahe 8% auf 27,16 Euro zu einem Einstieg.



2. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing

Ein Call-Optionsschein auf den Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen, Automatic Data Processing, wird von den Anlegern an der Euwax überwiegend gekauft. ADP erhöhte zuletzt – zum 47-mal in Folge – die Quartalsdividende auf 4,16 US-Dollar. Für die Aktie geht es knapp 2% auf 205,80 Euro bergab.



3. Call-Optionsschein auf ASML

Auf den Hersteller von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterindustrie, ASML Holdings, verkaufen die Anleger ihren Call-Optionsschein. In der Woche vom 22.10. bis 26.10. kaufte ASML eigene Aktien im Gesamtwert von über 300 Millionen Euro zurück. Im heutigen Handel gibt die Aktie 2,7% auf 696,6 Millionen Euro nach.