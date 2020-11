Die meistgehandelten Derivate v. 30.11.20

1.Knock-out Call auf Varta (WKN MA12TU)

Auf den Ellwanger Batterieproduzenten Varta verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Knock-out-Call. Mitte November erhöhte Varta seine Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr. Varta erwartet im Bereich True Wireless Headsets im Vergleich zum Gesamtmarkt ein stärkeres eigenes Wachstum. Für die Aktie geht es um 2,78% auf 114,30 Euro nach oben.



2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Bei den Optionsscheinen finden in einem bei Stuttgarter Derivateanlegern altbekannten Call auf Amazon sehr viele Preisfeststellungen statt. In dem Optionsschein dominieren die Kauforders. Mit dem heutigen Cyber Monday geht es für die Amazon-Aktie geringfügig auf 2.678 Euro nach oben.



3. Call auf Facebook (WKN TR9076)

Ein Call-Optionsschein auf Facebook wird von den Anlegern an der Euwax heute fast ausschließlich gekauft. Der Optionsschein hat einen Basispreis von 300 US-Dollar mit einem Bewertungstag am 15.12.2021. Die Facebook-Aktie notiert mit 231,90 Euro beinahe unverändert gegenüber dem Wochenschlusskurs.