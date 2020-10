Die meistgehandelten Derivate v. 30.10.2020

1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Und täglich grüßt das Murmeltier: Auch heute finden in Stuttgart bei dem Knock-out-Call auf den erst vor kurzem aufgelegten Saubere Zukunft 2 Index die meisten Preisfeststellungen statt. Unser Händler erhält eine Vielzahl von kleineren Kaufaufträgen zur Ausführung. Der Index notiert am Freitag bei 96,02 Punkten um 0,37% höher.



2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Nicht nur die Amazon-Aktie gehört heute zu den Umsatzspitzenreitern in Stuttgart, auch verbriefte Derivate auf den Online-Pionier werden rege gehandelt. Am häufigsten wird von den Anlegern dabei einen Call-Optionsschein erworben. Der Call hat einen Basispreis von 3.200 US-Dollar mit einer Laufzeit bis zum 19.03.2021.



3. Call auf Peloton Interactive (WKN MA1T8H)

Als Basiswert ist der Live-Cardio-Anbieter Peloton Interactive bei den Stuttgarter Anlegern auch weiterhin sehr beliebt. In dem häufig gehandelten Call-Optionsschein dominieren auch heute die Käufer. Für die Peloton-Aktie geht es heute hingegen um 1,49% auf 97,42 Euro abwärts.