Die meistgehandelten Derivate v. 30.08.21

1. Knock-out-Call NVIDIA

Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern NVIDIA werden mehrere Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen finden in dem Call-Optionsschein statt. Der Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Die NVIDIA-Aktie eilt gegenwärtig fast täglich zu einem neuen All-High-Time. In der Spitze lag sie im bisherigen Tagesverlauf bei 195,86 Euro.



2. Discount-Call-Optionsschein auf Amazon

In einen Discount-Call-Optionsschein auf den Onlineriesen Amazon steigen die Derivateanleger ein. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 4.000 US-Dollar, der Basispreis bei 3.600 US-Dollar. Sofern die Amazon-Aktie am Bewertungstag auf oder über 4.000 US-Dollar notiert, können Anleger unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses und des Wechselkurses die maximale Auszahlung erhalten. Die Amazon-Aktie notiert mit 2.844 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Bechtle

Auf das IT-Systemhaus Bechtle verkaufen die Derivateanleger im bisherigen Handelsverlauf einen Knock-out-Call. Bechtle konnte im ersten Halbjahr seinen Umsatz um über 10% auf 2,94 Milliarden Euro steigern. Das EBIT stieg sogar um 29% auf 144,7 Millionen Euro. Die Aktie legt 1% auf knapp 62 Euro zu.