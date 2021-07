Die meistgehandelten Derivate v. 30.07.21

1. ​Knock-out-Call auf Bayer (WKN KE7MJ6)

Nachdem an den Vortagen überwiegend Optionsscheine gehandelt wurden, bevorzugen die Stuttgarter Derivateanleger im bisherigen Handelsverlauf Knock-out-Zertifikate. In einen Knock-out-Call auf Bayer steigen die Anleger überwiegend ein. Gestern verkündete Bayer, 4,5 Milliarden US-Dollar Rückstellungen für zukünftige Glyphosat-Rechtsrisiken zu bilden. Bis zum Mittag gibt die Bayer-Aktie knapp 1% auf 50,68 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Telefonica S.A. (WKN MC743K)

Auch in einen Call auf die spanische Telefonica S.A. steigen die Derivateanleger ein. Telefonica konnte im vergangenen Quartal durch Sondereffekte einen Rekordgewinn von 7,743 Milliarden Euro erzielen. Die Verschuldung sank seit dem Jahr 2016 von 52 Milliarden Euro auf gegenwärtig 26,2 Milliarden Euro. Bei 3,86 Euro notiert die Telefonica-Aktie heute unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call auf die Deutsche Telekom statt. Unserem Händler liegen hier überwiegend Kaufaufträge zur Ausführung vor. Vor dem Wochenende verliert die Telekom-Aktie 0,7% auf 17,55 Euro.