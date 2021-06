Die meistgehandelten Derivate v. 30.06.21

1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLL)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen finden an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Fraport statt. Den weiteren Kurseinbruch der Fraport-Aktie unter 57 Euro nehmen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend zum Anlass, ihre Bestände in dem Call zu verkaufen.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Nordex (WKN MA4XNG)

Ein Faktor-3x-Long Zertifikat auf Nordex wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Nordex hat einen Auftrag zur Installation von 70 Windkraftanlagen des Typs N163/5.X aus Brasilien erhalten. Die Leistung der Anlagen umfasst 399 MW. Die Nordex-Aktie gibt 2,3% auf 20,36 Euro nach.



3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

Wie an den beiden Vortagen wird von den Anlegern in Stuttgart weiterhin ein Knock-out-Call auf Varta überwiegend gekauft. Der Basispreis und die Knock-out-Barriere liegen gegenwärtig bei 106,12 Euro. Für die Varta-Aktie geht es 2% auf 132,35 Euro abwärts.