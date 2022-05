Die meistgehandelten Derivate v. 30.05.22

1. Call-Optionsschein auf Shell

Zum Wochenauftakt verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf Shell (WKN MA9J4B). Aktuell bewegt sich die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Unternehmens auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren. Trotz der Verabschiedung einer Sondersteuer für Energieunternehmen in Großbritannien empfahlen die Analysten von JP Morgan, Jefferies und RBC die Shell-Aktie in der letzten Woche zum Kauf



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax ein Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MD1HD7), den die Anleger verkaufen. Auf Wochensicht notiert die NVIDIA-Aktie über 11% fester. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen letzte Woche stufen die Analysten von Bernstein Research die NVIDIA-Aktie weiterhin mit „Outperform“ ein. Sie sehen für den Chip-Hersteller nach einem überraschend starken Jahresstart langfristig gute Perspektiven.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf Rheinmetall

Nach der Einigung der deutschen Politik auf einen Sonderfonds für die Bundeswehr kaufen die Derivateanleger in Stuttgart ein Faktor-Long-Zertifikat auf Rheinmetall (WKN MD3EEC). Mit den insgesamt 100 Milliarden Euro soll der deutsche Verteidigungshaushalt über fünf Jahre lang aufgestockt werden und sich auf 70 Milliarden Euro jährlich belaufen. Bis zum Mittag legt die Rheinmetall-Aktie daraufhin über 2% zu.