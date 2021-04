Die meistgehandelten Derivate v. 30.04.21

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT4MVP)

Spitzenreiter unter den verbrieften Derivaten an der Euwax ist ein Knock-out-Call auf den chinesischen Tesla-Konkurrenten BYD. Das Unternehmen legte unlängst seine Quartalszahlen vor und enttäuschte damit einige Analysten – die im Nachgang ihre Kursziele für die Aktie senkten. BYD-Papiere notieren zum Mittag rund 3,2% schwächer.



2. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Auch ein Call-Optionsschein auf ServiceNow wird von den Stuttgarter Derivateanlegern rege gehandelt. Obwohl die gestern vorgelegten Zahlen des Unternehmens die Erwartungen der Analysten übertrafen, gab die Aktie im Nachgang über 7% nach. Auch heute notiert die ServiceNow-Aktie 1,3% leichter.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Auf diese Zahlen hatte die Wall Street gewartet: Nachdem die anderen Tech-Giganten Facebook, Apple, Microsoft und Alphabet in dieser Woche allesamt ihre Quartalszahlen vorgelegt hatten, war gestern nach Börsenschluss auch der Versandhandelsriese Amazon an der Reihe. Und auch Amazon konnte die Erwartungen der Analysten übertreffen. Bei Stuttgarter Anlegern ist heute nicht nur die Aktie des Konzerns gefragt, sondern auch ein Call-Optionsschein wird rege gehandelt. Mehr zur aktuellen Berichtssaison und den Ergebnissen von „Big Tech“ erfahren Sie in unserem Aktien weekly.