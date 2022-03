Die meistgehandelten Derivate v. 30.03.22

1. Call-Optionsschein auf Lowe's

Seit gestern Nachmittag steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die amerikanische Baumarktkette Lowe’s ein. Lowe’s betreibt mit seinen 300.000 Beschäftigten über 2.150 Baumärkte in den USA und Kanada. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte Lowe’s einen Umsatz von 96,3 Milliarden US-Dollar. Für die Aktie geht es 1,5% auf 196,75 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein auf K+S statt. Wie bereits an den vorherigen Handelstagen steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiterhin in den Call ein. Für die Aktie geht es nach zwei Verlusttagen heute über 3% auf 26,40 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf United Health

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Krankenversicherer United Health steigen die Anleger an der Euwax ein. United Health wird am 14. April seine Quartalszahlen vorlegen. Die Aktie verliert heute 1,1% auf 456 Euro.