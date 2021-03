Die meistgehandelten Derivate v. 30.03.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA46UA)

Bereits zur Mittagszeit verzeichnet eine Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom weit mehr als 300 Preisfeststellungen. Die Anleger nehmen anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne in dem Call mit. Die Aktie der Deutschen Telekom kletterte bereits im frühen Handel auf ein 52-Wochenhoch bei 17,39 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Applied Materials (WKN MA340V)​

Auf den amerikanischen Hersteller von Halbleiterfertigungsanlagen Applied Materials kaufen die Anleger einen Call-Optionsschien. Im letzten Quartal konnte der Anlagenhersteller seinen Umsatz um 24% auf 5,16 Milliarden US-Dollar steigern. Das operative Ergebnis betrug 1,28 Milliarden US-Dollar. Die Aktie notiert nahezu unverändert bei 106,26 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Skyworks Solutions (WKN KE3JEH)

Augenscheinlich sind Call-Optionsscheine auf Unternehmen im Halbleiterbereich bei den Derivateanlegern sehr beliebt. Auf Skyworks Solutions kaufen die Anleger einen weiteren Call-Optionsschein. Die Aktie von Skyworks Solutions notiert mit 151,80 Euro leicht im Plus.



