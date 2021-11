Die meistgehandelten Derivate v. 29.11.21

1. Knock-out-Call auf Valneva

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax verzeichnet ein Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva. Die Anleger verkaufen den Call weitestgehend und nehmen anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit. Bis zum Mittag geht es für die Aktie um weitere 7,8% auf über 28 Euro bergauf. Damit nähert sich die Aktie ihrem bisherigen All-Time-High von Ende August bei 28,96 Euro an.



2. Call auf BioNTech

In einem Call-Optionsschein auf BioNTech verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger ihre bestehenden Positionen zum Wochenstart überwiegend. Der Call hat einen Basispreis von 340 US-Dollar und weist einen Bewertungstag zum 18.03.2022 auf. Während die BioNTech-Aktie heute um 3,3% auf 321,50 Euro zulegt, konnte sie auf Wochenbasis bereits über 21% gewinnen.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

Wie bereits in der Vorwoche wird ein Call-Optionsschein auf den Softwareriesen Microsoft von den Derivateanlegern in Stuttgart sehr rege gehandelt. Im bisherigen Handelsverlauf verzeichnet der Händler an der Euwax überwiegend eingehende Verkaufsorders. Microsoft wird morgen seine Hauptversammlung abhalten. Im Vorfeld geht es für die Microsoft-Aktie um 1,6% auf 295,30 Euro aufwärts.