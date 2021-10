Die meistgehandelten Derivate v. 29.10.21

1. Call-Optionsschein auf Amazon

Nach der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen von Amazon werden einige Call-Optionsscheine auf Amazon im bisherigen Handelsverlauf sehr rege von den Stuttgarter Derivateanlegern gehandelt. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird dabei von den Anlegern verkauft. Mit einem Gewinn von 6,12 US-Dollar je Aktie verfehlte der Onlineriese die Markterwartungen von 8,96 US-Dollar klar. Für die Aktie geht es über 4% auf 2.818 Euro abwärts.





2. Faktor-Long-Zertifikat BYD

Auf den chinesischen E-Autobauer BYD werden einige verbriefte Derivate sehr häufig gehandelt. In dem am häufigsten gehandelten Faktor-4X-Long Zertifikat erhält der Händler an der Euwax fast ausschließlich Verkaufsorders. Für die Aktie von BYD geht es dagegen um 2% auf 32,66 Euro bergauf.





3. Knock-out-Call auf UnitedHealth

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Krankenversicherer UnitedHealth steigen die Anleger an der Euwax ein. UnitedHealth erzielte im vergangenen Quartal einen Umsatz von 72,3 Milliarden US-Dollar bei einem Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von 5,7 Milliarden US-Dollar. Die Aktie des Krankenversicherers notiert mit 391 Euro knapp 1% höher.