Die meistgehandelten Derivate v. 29.10.2020

1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Die meisten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten gibt es in Stuttgart heute bei einem Call (WKN MA2760) auf den erst vor kurzem aufgelegten Saubere Zukunft 2 Index. In dem Call sind heute fast ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Für den Index geht es heute um 4,15% auf 95,14 Punkte aufwärts.



2. Call auf Pinterest (WKN MA20W4)

Nach den gestrigen, nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen des sozialen Netzwerks Pinterest wird die Aktie vorbörslich mit ordentlichen Aufschlägen gehandelt. Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen dies wohl zum Anlass, um ihre aufgelaufenen Gewinne in einem Call-Optionsschein (WKN MA20W4) zu realisieren.



3. Call auf Tencent (WKN MA21P1)

Auf Tencent kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein (WKN MA21P1). Das chinesische Internetunternehmen wird seine Quartalszahlen am 12. November veröffentlichen. Die Aktie kann heute 3,13% auf 66,91 Euro zulegen.