Die meistgehandelten Derivate v. 29.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

In einen Call-Optionsschein auf Volkswagen steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Neben den Quartalszahlen sorgt heute auch die Übernahme von Europcar für Schlagzeilen: Das Unternehmen nahm das VW-Angebot über rund 2,5 Milliarden Euro an, auch der VW-Aufsichtsrat stimmte der Transaktion zu.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN MA3N19)

Auf die Deutsche Telekom kaufen die Anleger am Donnerstag einen Call-Optionsschein, der bei den Anlegern an der Euwax seil längerem sehr beliebt ist. Alleine im Juni verzeichneten unsere Händler in dem Call beinahe 3.500 Preisfeststellungen. Am Mittag präsentiert sich die Telekom-Aktie mit 17,76 Euro leicht im Minus..



3. Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN MA7SYL)

Neben der Aktie von BioNTech werden in Stuttgart auch mehrere verbriefte Derivate auf das Mainzer Unternehmen sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein statt, in dem laut Aussage unseres Händler die eingehenden Kauforders dominieren.