Die meistgehandelten Derivate v. 29.06.21

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA3RKQ)

Wie bereits am Vortag finden die meisten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen in einem Call auf Alphabet statt. Unser Händler führt fast ausschließlich Kauforders aus. Das zweite Quartal von Alphabet neigt sich dem Ende. Die Quartalszahlen wird der Konzern am 29. Juli veröffentlichen. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.054 Euro geringfügig im positiven Bereich.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Der bei den Stuttgarter Derivateanlegern seit langem beliebte Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird im bisherigen Handelsverlauf überwiegend gekauft. Er notiert mit 2,5% bei 117,54 Punkten höher. Größter Tagesgewinner der im Index enthaltenen Aktien ist Xinyi Solar mit 4,5%.



3. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

Bei den Knock-out-Produkten finden wie am Vortag die meisten Preisfeststellungen in einem Knock-out-Call auf Varta statt. Unser Händler führt fast nur Kauforders aus. Die Varta-Aktie gibt 2,7% auf 139,90 Euro nach.