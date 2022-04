Die meistgehandelten Derivate v. 29.04.22

1. Call-Optionsschein auf The Mosaic

Zum Wochenabschluss finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf The Mosaic statt. Dieser wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Mosaic zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Phosphat und Kali, die als Zugaben für Dünger sowie für Tierfutter eingesetzt werden. Von ihrem All-Time-High am 19. April bei 74,13 Euro hat die Mosaic-Aktie zwischenzeitlich mehr als 15% verloren. Heute geht es weitere 1,5% auf 62,15 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Comcast

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Telekommunikations- und Medienkonzern Comcast steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Gestern vermeldete Comcast für das erste Quartal einen Umsatzanstieg von 14% auf 31 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn legte um 8,8% auf 9,15 Milliarden US-Dollar zu. Mit 39 Euro notiert die Comcast-Aktie heute knapp 1% fester.



3. Knock-out-Call auf Jungheinrich

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call auf Jungheinrich statt. Dieser wird von den Derivateanlegern fast ausschließlich gekauft. Der Intralogistikanbieter wird nächsten Freitag seine Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen. Heute notiert die Jungheinrich-Aktie mit 23,85 Euro nahezu unverändert.