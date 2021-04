Die meistgehandelten Derivate v. 29.04.21

1. Knock-out-Call auf Varta (WKN TT2CPQ)

Das mit Abstand meistgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist am Donnerstag ein Knock-out-Call auf den Batterie-Hersteller Varta. Die Aktie zeigt sich nach den gestrigen Verlusten wieder etwas erholt. So hat Apple Gerüchten zufolge vor, seine Produktion für die AirPods wegen des starken Wettbewerbs um bis zu 30 Prozent zu drosseln. Das hätte auch Auswirkungen auf Varta als Batterie-Zulieferer.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf thyssenkrupp (WKN MA4XUD)

Auch in einem Faktor-Long-Zertifikat auf thyssenkrupp finden in Stuttgart viele Preisfeststellungen statt. Am Morgen sprachen die Analysten der Credit Suisse eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,50 Euro aus. Die thyssenkrupp-Aktie gewinnt bis zum Mittag rund 1,4%.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Favorit unter den Optionsschein ist unter Stuttgarter Derivateanlegern ein Call auf Volkswagen. Wie das Unternehmen gemeinsam mit dem Energie-Konzern RWE ankündigte, soll RWE Volkswagen ab 2022 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefern. Schwung verleiht das den beiden Papieren heute eher nicht: Sowohl die RWE- als auch die VW-Aktien verlieren knapp 3%.