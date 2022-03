Die meistgehandelten Derivate v. 29.03.22

1. Call-Optionsschein auf Tesla

Ein Call-Optionsschein auf Tesla wird von den Stuttgarter Derivateanlegern verkauft. Der Elektroautomobilproduzent plant einen Aktiensplit. Dazu sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung zustimmen. Der letzte Aktiensplit von Tesla war Ende August 2020 im Verhältnis fünf zu eins. Für die Tesla-Aktie geht es nach den gestrigen Kursgewinnen heute um weitere 3% auf 1.017,50 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf Amazon

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf Amazon vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein mit der WKN JJ1SNA, dafür kaufen die Anleger den Call mit der WKN JJ2HF0, der eine längere Laufzeit und einen höheren Basispreis aufweist. Für die Amazon-Aktie geht es 0,5% auf 3079,50 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf K+S

Die häufigsten Preisfeststellungen am Vormittag finden in einem Call-Optionsschein auf K+S statt. Wie bereits an den zwei vorherigen Handelstagen wird der Call von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Für die Aktie des Düngemittelherstellers geht es knapp 4% auf 27,30 Euro abwärts.