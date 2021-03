Die meistgehandelten Derivate v. 29.03.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Dermapharm (WKN MA4YAZ)

Auf den deutschen Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln Dermapharm kaufen die Anleger ein Faktor-3x-Long-Zertifikat. Morgen wird Dermapharm seinen vorläufigen Jahresabschluss für das vergangene Jahr präsentieren. Die Aktie legt im Vorfeld schon einmal 4% auf 64,24 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MA21TK)

Bei den Optionsscheinen finden die meisten Preisfeststellungen in einem Call auf die Deutsche Bank statt. Die Anleger steigen überwiegend in den Call ein. Mit einem Basispreis von 12 Euro liegt der Schein gegenwärtig aus dem Geld. Der Optionsschein läuft bis zum 17.09.2021.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Seit der Vorstellung der Technologie-Roadmap des Volkswagen Konzerns am 15. März gehört ein Call-Optionsschein auf die Volkswagen Vz Aktie zu den meistgehandelten verbrieften Derivaten an der Euwax. Im bisherigen Handelsverlauf kaufen die Anlegern den Call größtenteils.