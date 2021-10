Die meistgehandelten Derivate v. 28.10.21

1. Call-Optionsschein auf Volkswagen

Auf Volkswagen wird ein Call-Optionsschein von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr rege gehandelt. In dem Call liegt ein ausgeglichenes Verhältnis von Käufern und Verkäufern vor. Volkswagen berichtete heute über seine Zahlen fürs vergangene Quartal. Aufgrund des Halbleiterengpass sank das operative Ergebnis um 12,8% auf 2,8 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahresquartal. Für die Volkswagen-Aktie geht es 3% auf 197,10 Euro bergab.



2. Call-Optionsschein auf Salesforce.com

Bereits seit einigen Tagen finden die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax in einem Call-Optionsschein auf Salesforce.com statt. Der Call wird auch heute von den Derivateanlegern überwiegend gekauft. Die Salesforce-Aktie notiert mit 255 Euro unverändert gegenüber dem Vortagesschlusskurs.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom ein. Die Deutsche Telekom wird am 12. November über das vergangene Quartal berichten. Die Aktie notiert zum Mittag 1,2% schwächer bei 16,08 Euro.