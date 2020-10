Die meistgehandelten Derivate v. 28.10.2020

1. Call auf Visa (WKN MC9PMX)

Äußerst viele Orders geben die Stuttgarter Anleger heute bei einem Call-Optionsschein auf Visa auf. Dabei verkaufen sie diesen Call und kaufen im Gegenzug einen neuen Optionsschein (WKN MC7X99). Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Abend verliert die Visa-Aktie rund 0,7%. Die Analysten rechnen im Vergleich zum Vorjahr mit Umsatzeinbußen von 18,5%.



2. Call auf Intel (WKN MC5D6E)

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax ein Call-Optionsschein auf Intel. Wurde der Call in den letzten Tagen nach dem Kurssturz der Intel-Aktie mehrheitlich verkauft, sorgen vereinzelte Käufer inzwischen wieder für ein ausgeglichenes Bild. Nach enttäuschenden Quartalszahlen fiel die Intel-Aktie letzten Freitag um 11% und gibt auch heute leicht ab.



3. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Größtenteils verkauft wird von den Anlegern in Stuttgart heute ein Call-Optionsschein auf Amazon. Der US-Konzern veröffentlicht morgen Abend frische Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Im Vorfeld erneuerten die Analysten der Credit Suisse und der Deutschen Bank ihre Kaufempfehlungen und hoben die Kursziele nochmals an.