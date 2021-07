Die meistgehandelten Derivate v. 28.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Electronic Arts (WKN MC91S4)

Im bisherigen Handelsverlauf werden von den Stuttgarter Derivateanlegern hauptsächlich Call-Optionsscheine auf amerikanische Einzelwerte gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call auf Electronic Arts statt, der hauptsächlich verkauft wird. Der Spielesoftwarehersteller wird am nächsten Mittwoch seine Quartalszahlen vorlegen. Für die Aktie geht es am Mittwoch rund 2,5% auf 120,98 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Tesla (WKN JJ3146)

Auch aus einem Call-Optionsschein auf den E-Mobiltäts-Pionier Tesla steigen die Stuttgarter Anleger aus. Im vergangenen Quartal konnte Tesla über 206.000 Autos produzieren und erzielte einen Quartalsgewinn von 1,1 Milliarden US-Dollar. Am Mittag präsentiert sich die Tesla-Aktie bei 547 Euro kaum verändert.



3. Call-Optionsschein auf Micron Technology (WKN MA31EJ)

Zu guter Letzt steigen die Anleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Halbleiter-Konzern Micron Technology ein. Zwar geht es für die Micron Technology-Aktie am Mittwoch rund 1% auf 62,98 Euro aufwärts – auf Monatssicht steht jedoch ein Minus von über 9%.