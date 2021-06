Die meistgehandelten Derivate v. 28.06.21

1. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA3RKQ)

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat unter Stuttgarter Anlegern ist am Montag ein Call-Optionsschein auf den US-Konzern Alphabet. In dem Papier verzeichnen unsere Händler nach einer Empfehlung überwiegend Kaufaufträge. Die Aktie kann rund 0,5% zulegen.



2. Knock-out-Call auf Varta (WKN MA6TYF)

Nicht nur die Aktie des Batterieherstellers ist unter Stuttgarter Anlegern beliebt – auch ein Knock-out-Call auf den Wert wird zum Wochenstart rege gehandelt. In dem Papier finden sich überwiegend Käufer wieder.



3. Call-Optionsschein auf Nvidia (WKN MA2AXV)

In einem Call-Optionsschein auf den Chip-Konzern Nvidia führen unsere Händler hingegen überwiegend Verkauforders aus. Die Aktie notiert bei rund 643 Euro 1% im Plus.