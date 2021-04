Die meistgehandelten Derivate v. 28.04.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Bank (WKN MA21TK)

Nicht nur die Aktie der Deutschen Bank wird nach Vorlage der Quartalszahlen rege gehandelt. Auch in einem Call-Optionsschein auf den DAX-Konzern finden auf dem Stuttgarter Parkett viele Preisfeststellungen statt. Unsere Händler führen hier vorwiegend Verkaufsorders aus.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Facebook (WKN MC2VHH)

In einem Faktor-Long-Zertifikat auf den Social-Media-Platzhirsch Facebook positionieren sich die Stuttgarter Anleger vorwiegend auf der Käuferseite. Nach der Schlussglocke an der Wall Street wird Facebook heute Abend seine Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld gewinnt die Aktie rund 1,8% auf 256 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Microsoft (WKN MA0A19)

Überwiegend Käufer finden sich auch in einem Faktor-Long-Zertifikat auf den IT-Riesen Microsoft wieder. Der Konzern legte gestern Abend nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor und konnte sowohl im Cloud-Computing-Bereich als auch in seiner Videospiel-Sparte starke Zuwächse verzeichnen. Die Microsoft-Aktie verliert bis zum Mittag 2,5%.