Die meistgehandelten Derivate v. 28.02.22

1. Put-Optionsschein auf BASF

Zum Wochenauftakt verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Put-Optionsschein auf die BASF und nehmen offensichtlich ihre in den letzten Tagen aufgelaufenen Gewinne mit. Am vergangenen Freitag hatte der Chemiekonzern seine Geschäftszahlen für das Jahr 2021 veröffentlicht. Die Analysten der Privatbank Berenberg beließen ihre Einschätzung anschließend bei „Hold“, jedoch senkten sie das Kursziel von 72 Euro auf 62 Euro. Für die BASF-Aktie geht es heute beinahe 6% abwärts auf 57,10 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Tesla

In einen Call-Optionsschein auf Tesla steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Medienberichten zufolge soll in dieser Woche die finale Genehmigung des europäischen Produktionsstandortes in der brandenburgischen Grünheide erfolgen. In der ersten Phase will Tesla jährlich bis zu 500.000 Elektroautos bauen. Am Montag notiert die Tesla-Aktie mit 716 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Put auf Porsche Automobil Holding

Die Derivateanleger an der Euwax kaufen im bisherigen Handelsverlauf einen Knock-out-Put auf die Porsche Automobil Holding. In der letzten Woche stieg die Aktie nach der Bekanntgabe von Gesprächen mit der Volkswagen AG über einen möglichen Börsengang der Porsche AG bis auf 97,56 Euro. Heute notiert die Porsche-Aktie über 5% niedriger bei 86,40 Euro.