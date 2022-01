Die meistgehandelten Derivate v. 28.01.22

1. Knock-out-Call auf Silber

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen vor dem Wochenende in einem Knock-out-Call auf Silber statt. Der Call wird von den Stuttgarter Derivateanlegern dabei gekauft. Seit August letzten Jahres bewegt sich der Silberpreis in einer Range von 22 bis 28 US-Dollar. Heute notiert Silber bei 22,55 US-Dollar am unteren Ende dieser Spanne.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Ein seit Tagen rege gehandelter Call-Optionsschein auf Microsoft wird von den Derivateanlegern in Stuttgart zum Wochenschluss überwiegend verkauft. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von Microsoft im Cloud-Geschäft besonders stark. Hier verzeichnete Microsoft gegenüber dem Vorjahresquartal ein Wachstum von 32% auf 22,1 Milliarden US-Dollar. Konzernweit konnte der Umsatz um 20% gesteigert werden. Für die Microsoft-Aktie geht es knapp 1% auf 270,50 Euro aufwärts.



3. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing

Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausführbaren Kauf- und Verkaufsorders liegt derweil in einem Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing vor. Der Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen steigerte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 9% auf 4,02 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn legte um 7% auf 694 Millionen US-Dollar zu. Bis Freitagmittag verliert die ADP-Aktie 0,5% auf rund 176 Euro.