Die meistgehandelten Derivate v. 27.11.20

1. Call auf Linde (WKN MC8D4V)

Das in Stuttgart meistgehandelte Knock-out-Zertifikat ist zum Wochenschluss ein Call auf Linde. Hier sind ausschließlich Käufer unterwegs. Gestern hatten die Analysten der Deutschen Bank die Kaufempfehlung für Linde bestätigt und das Kursziel auf 275 Euro angehoben – das damit 27% über dem aktuellen Kurs von 216,40 Euro liegt.



2. Call auf Amazon (WKN MC826E)

Auch am Black Friday handeln die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Amazon. Dabei zeigt sich ein ausgeglichenes Verhältnis an Käufern und Verkäufern. Die Amazon-Aktie hatte gestern die 50-Tages-Linie nach oben gekreuzt und notiert bei rund 2.694 Euro aktuell etwa 12% oberhalb der 200-Tage-Linie.



3. Put auf BASF (WKN PN0X8R)

Unter den Umsatzspitzenreitern bei den Optionsscheinen in Stuttgart findet sich heute auch ein Put auf die BASF. Dieser wird von den Anlegern gekauft. Mit dem Anstieg auf über 61 Euro hatte die BASF gestern ein neues Sechs-Monats-Hoch markiert und notiert heute zum Mittag nur leicht darunter.