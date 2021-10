Die meistgehandelten Derivate v. 27.10.2021

1. Knock-out-Call auf Alphabet

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf Alphabet statt. Der Knock-out-Call wird von den Anlegern verkauft. Alphabet veröffentlichte gestern nach Börsenschluss seine Quartalszahlen. Der Quartalsumsatz stieg von 46,17 Milliarden US-Dollar auf 65,11 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Operating Income stieg sogar von 11,23 Milliarden US-Dollar auf 21,03 Milliarden US-Dollar. Die Alphabet-Aktie notiert mit 2.390 Euro beinahe unverändert.



2. Knock-out-Put auf Fresenius SE

Ebenfalls steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einen Knock-out-Put auf Fresenius SE aus. Der Gesundheitskonzern wird am 2. November seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Die Aktie legt 1% auf 40,20 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Salesforce.com

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call-Optionsschein auf Salesforce.com statt. Der Call wird von den Derivateanlegern ausschließlich gekauft. Die Salesforce-Aktie legt geringfügig um 0,3% auf 255,10 Euro zu.