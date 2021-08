Die meistgehandelten Derivate v. 27.08.21

1. Knock-out-Call NVIDIA

Auf den amerikanischen Halbleiterkonzern NVIDIA steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Knock-out-Call ein. In der letzten Woche verkündete NVIDIA seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal. Dabei konnte der Gesamtumsatz um 68% auf 6,51 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Im Gaming Bereich lag die Steigerung sogar bei 85%. Die NVIDIA-Aktie notiert beinahe unverändert bei 188,50 Euro. Im gestrigen Handelsverlauf konnte sie mit 190,94 Euro sogar ein neues All-Time-High erreichen.



2. Knock-out-Call auf ASML Holding

Während im bisherigen Wochenverlauf in einem Call-Optionsschein auf ASML sehr starke Umsätze zu verzeichnen waren. Steigen die Anleger an der Euwax im heutigen Handelsverlauf in einen Knock-out-Call auf den Konzern ein. Mit 696,80 Euro erreichte die ASML-Aktie ein neuerliches All-Time-High



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Bei den Optionsscheinen wird ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom sehr rege gehandelt. Bei dem zuständigen Händler an der Euwax gehen bisher überwiegend Kauforders ein. Die T-Aktie notiert mit 18,42 Euro beinahe unverändert.