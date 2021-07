Die meistgehandelten Derivate v. 27.07.21

1. ​Discount-Call-Optionsschein auf MSCI Inc. (WKN MA82GB)

In einen Discount-Call-Optionsschein auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Dienstag ein. MSCI wird am nächsten Donnerstag Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Nachdem die MSCI-Aktie letzten Freitag ein neues Allzeithoch markiert hatte, notiert sie heute bei rund 490 Euro nur knapp darunter.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech (WKN MA7SYL)

Bei BioNTech steigen die Derivateanleger an der Euwax aus einem Call-Optionsschein (WKN MA6MRZ) mit einem Basispreis von 220 US-Dollar aus und steigen im Gegenzug in einen Call-Optionsschein (WKN MA7SYL) mit einem Basispreis von 300 US-Dollar ein. Bis zum Mittag legt die BioNTech-Aktie rund 1,8% auf 245,90 Euro zu.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Wie bereits gestern kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 245 Euro, der Basispreis bei 220 Euro. Sofern die Volkswagen-Aktie am Bewertungstag auf oder über 245 Euro notiert, können Anleger unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses eine maximale Auszahlung von 2,50 Euro erhalten. Heute geht es für die VW-Aktie rund 1,6% auf 204,60 Euro abwärts.