Die meistgehandelten Derivate v. 27.05.22

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auf NVIDIA verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Der Halbleiterhersteller veröffentlichte am Mittwoch seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal. Der Umsatz konnte um 46% auf 8,288 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Aufgrund einer Vertragsstrafe aus der gescheiterten Übernahme von ARM in Höhe von 1,35 Milliarden US-Dollar ist der Nettogewinn um 15% auf 1,618 Milliarden US-Dollar gefallen. Die NVIDIA-Aktie notiert mit 167,45 Euro nahezu unverändert.



2. Knock-out-Call auf Chevron

In einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Mineralölkonzern Chevron steigen die Stuttgarter Derivateanleger heute ein. Im vergangenen Quartal konnte Chevron seinen Nettogewinn von 1,377 Milliarden US-Dollar auf 6,259 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal steigern. Warren Buffet hält über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway per 31. März mehr als 159 Millionen Chevron-Aktien. Die Aktie legt 0,5% auf 165,30 Euro zu.

3. Call-Optionsschein auf ArcelorMittal

Die Derivateanleger an der Euwax nehmen einen Tausch bei den Call-Optionsscheinen auf ArcelorMittal vor. Verkauft wird der Call-Optionsschein mit der WKN VQ90KC, dafür kaufen die Anleger den Call mit der WKN VX2D4K. Dieser weist eine längere Laufzeit bei einem identischen Basispreis auf. Für die ArcelorMittal-Aktie geht es knapp 3% auf 30,10 Euro aufwärts.