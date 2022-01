Die meistgehandelten Derivate v. 27.01.22

1. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing

Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Automatic Data Processing steigen die Stuttgarter Derivateanleger weiter in einen Call-Optionsschein ein. Im vergangenen Quartal konnte der Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 9% auf 4,02 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn legte um 7% auf 694 Millionen US-Dollar zu. Am Donnerstag verliert die ADP-Aktie bis dato fast 5% auf 177,20 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Apple

Nach Börsenschluss der amerikanischen Märkte wird Apple heute seine Quartalszahlen vorlegen. Im Vorfeld steigen die Stuttgarter Anleger in einen Call auf den Smartphonepionier ein. Erwartet wird von Marktteilnehmern ein Gewinn von 1,90 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie bei 1,68 US-Dollar. Bis zum Mittag gewinnt die Apple-Aktie 1,4% auf 143,75 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Alibaba

Auch ein Call-Optionsschein auf den chinesischen E-Commerce-Konzern Alibaba wird an der Euwax sehr rege gehandelt. Unsere Händler erhalten bislang fast ausschließlich Kauforders in dem Call. Bei 101,20 Euro notiert die Alibaba-Aktie am Donnerstag nahezu unverändert.