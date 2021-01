Die meistgehandelten Derivate v. 27.01.2021

1. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA0A19)

Das mit Abstand meistgehandelte verbriefte Derivat unter Stuttgarter Anlegern ist am Mittwoch ein Knock-out-Call auf Microsoft. In dem Call auf den Software-Riesen positionieren sich vor allem Verkäufer. Microsoft meldete gestern nach Börsenschluss frische Zahlen, die den Anleger zu gefallen scheinen. Auch die Aktie notiert über 2,7% fester.



2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Bei einem Call-Optionsschein auf Amazon halten sich heute an der Euwax hingegen Käufer und Verkäufer in etwa die Waage. Nächste Woche wird der e-Commerce-Riese Zahlen zum jüngsten Quartal bekanntgeben. Die Amazon-Aktie kann zur Wochenmitte zulegen und notiert 1,2% höher.



3. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Wie bereits seit Anfang der Woche wird in Stuttgart auch heute ein Call-Optionsschein auf ServiceNow rege gehandelt. Das US-Unternehmen wird im Laufe des Tages frische Quartalszahlen vorlegen. Zum Mittag notiert die ServiceNow-Aktie 0,5% im positiven Terrain.