Die meistgehandelten Derivate v. 26.11.21

1. Knock-out-Call auf Novavax

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat in Stuttgart wird ein Knock-out-Call auf Novavax heute gekauft. Das US-Unternehmen befindet sich mit seinem Corona-Impfstoff derzeit weltweit im Zulassungsverfahren, lediglich Indonesien und die Philippinen erteilten bis dato eine Notfallzulassung. Für die Novavax-Aktie geht es heute entgegen dem Markt um 3,9% bergauf.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2

Verkauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Dieser verliert bis zum Mittag rund 1,9% an Wert und baut sein Minus auf Monatssicht damit auf fast 6% aus. Abgesehen von der Scatec-Aktie notieren alle anderen im Index enthaltenen Werte am Mittag teils deutlich im negativen Bereich.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

Beim meistgehandelten Optionsschein an der Euwax, einem Call auf Microsoft, drücken die Stuttgarter Anleger heute ebenfalls den Verkaufsbutton. Markierte die Aktie des US-Konzerns zu Wochenbeginn bei 310,55 Euro noch ein neues Allzeithoch, notiert sie aktuell wieder fast 5% tiefer.