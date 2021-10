Die meistgehandelten Derivate v. 26.10.21

1. Call-Optionsschein auf Tesla

Im bisherigen Handelsverlauf finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Tesla statt. Der Händler an der Euwax erhält überwiegend Verkaufsorders in dem Produkt. Anscheinend nehmen die Anleger die aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. Die Tesla-Aktie erreichte zu Handelsbeginn mit 908,95 Euro ein neues All-Time-High, bevor es für die Aktie kontinuierlich nach untern ging. Gegenwärtig liegt die Aktie bei 881,80 Euro geringfügig im negativen Bereich.



2. Knock-out-Call auf Freeport-McMoRan

Auf das amerikanische Bergbauunternehmen Freeport-McMoRan kaufen die Derivateanleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Das Unternehmen betreibt Bergbaubetriebe in Nord- und Südamerika sowie in Indonesien. Die Aktie notiert mit 33,90 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Gerresheimer

In einen Call-Optionsschein auf den Medikamenten-Verpackungshersteller Gerresheimer steigen die Derivateanleger ein. Gerresheimer konnte im letzten Quartal seinen Umsatz um 10% auf 382 Millionen Euro steigern. Im Kerngeschäft konnte dabei ein EBITDA von 79 Millionen Euro erzielt werden. Für die im MDAX enthaltene Aktie geht es um 1,5% auf 80,20 Euro bergauf.