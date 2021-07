Die meistgehandelten Derivate v. 26.07.21

1. ​Call-Optionsschein auf Kraft Heinz (WKN MA865F)

In einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Lebensmittelkonzern Kraft Heinz steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Montag ein. Kraft Heinz wird nächsten Donnerstag frische Zahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Die Aktie notiert am Mittag bei 33,21 Euro rund 0,7% im Minus.



2. Discount-Call-Optionsschein auf SAP (WKN MA7DBS)

Wie bereits in der Vorwoche steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Discount-Call-Optionsschein auf SAP ein. Der Cap des Discount-Calls liegt bei 135 Euro, der Basispreis bei 125 Euro. Unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses können Anleger eine maximale Auszahlung von einem Euro erhalten, sofern die SAP-Aktie am Bewertungstag auf oder über 135 Euro notiert. Heute geht es für die SAP-Aktie bei knapp 118 Euro leicht bergauf.



3. Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA7CN8)

Auch in einen Discount-Call-Optionsschein auf Volkswagen steigen die Anleger an der Euwax ein. Am Donnerstag wird Volkswagen detailliert über sein erstes Halbjahr berichten. Auf Basis vorläufiger Zahlen geht der DAX-Konzern von einem operativen Ergebnis von rund elf Milliarden Euro aus.