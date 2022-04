Die meistgehandelten Derivate v. 26.04.22

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Nestlé

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Nestlé steigen die Anleger in Stuttgart am Dienstag ein. In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnte Nestlé seinen Umsatz um 5,4% auf 22,2 Milliarden Schweizer Franken steigern. Für das Gesamtjahr erwartet der Lebensmittelkonzern ein organisches Wachstum um 5% und eine Ergebnismarge zwischen 17 und 17,5%. Der Nestlé-ADR gibt heute knapp 2% auf 121,60 Euro nach.



2. Knock-out-Call auf Jenoptik

Ebenfalls sehr rege gehandelt wird an der Euwax heute ein Knock-out-Call auf Jenoptik, der von den Derivateanlegern gekauft wird. Der Anbieter von optischen Technologien beschäftigt weltweit über 4.900 Mitarbeiter. Am 11. Mai legt Jenoptik schließlich seine Zahlen für das vergangene Quartal vor. Für die Aktie des im TecDAX gelisteten Unternehmens geht es heute über 2% auf 26,08 Euro aufwärts.

3. Call-Optionsschein auf The Mosaic

Wie bereits zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger an der Euwax in einen Call-Optionsschein auf The Mosaic ein. Der zu den führenden Herstellern von Phosphat und Kali gehörende amerikanische Konzern wird nächsten Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Nach den gestrigen Kursverlusten legt die Aktie heute über 4% auf 59,75 Euro zu.