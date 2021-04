Die meistgehandelten Derivate v. 26.04.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf TecDAX (WKN GF3QRZ)

Umsatzspitzenreiter unter den Hebelprodukten ist zum Wochenstart ein Faktor-Long-Zertifikat auf den deutschen Technologie-Index TecDAX. An der Spitze des Index notieren der Batterie-Hersteller Varta (+2,5%) sowie der Windkraft-Konzern Nordex (+3,1%).



2. Call-Optionsschein auf Union Pacific (WKN MC5RAM)

Auf die weltweit größte Eisenbahn-Gesellschaft – die amerikanische Union Pacific – werden bei uns mehrere Call-Optionsscheine gehandelt. Das Unternehmen legte am vergangenen Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vor und verfehlte die Erwartungen der Analysten knapp.



3. Call-Optionsschein auf Apple (WKN HR59NV)

Auch auf den kalifornischen iPhone-Konzern Apple werden eine Vielzahl von Call-Optionsscheinen gehandelt. Das Unternehmen wird am Mittwoch sein Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Analysten von Wells Fargo gehen nicht nur von einem starken Quartalsergebnis aus, sondern erwarten zudem, dass Apple sein Aktienrückkaufprogramm ausweiten und die Dividende erhöhen wird.