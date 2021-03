Die meistgehandelten Derivate v. 26.03.21

1. Faktor-Long-Zertifikat auf Südzucker (WKN MF1H5B)

Das meistgehandelte verbriefte Derivat an der Euwax ist kurz vor dem Wochenende ein Faktor-Long-Zertifikat auf den SDAX-Konzern Südzucker. In dem Derivat finden sich vermehrt Käufer wieder. Bis zum Mittag kann die Südzucker-Aktie um gut 3% zulegen.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Traditionell rege gehandelt wird in Stuttgart auch heute ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Auch in diesem Call führen unsere Händler überwiegend Kaufaufträge aus. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert gut 2% fester und liegt damit wieder über seinem Startniveau von 100 Punkten.



3. Call-Optionsschein auf thyssenkrupp (WKN MA47QY)

Wie bereits gestern findet sich auch heute ein Call-Optionsschein auf thyssenkrupp unter den meistgehandelten Optionsscheinen an der Euwax wieder. Dabei kaufen die Anleger den Call auch heute rege. Die Papiere des Essener MDAX-Konzerns gewinnen in einem positiven Marktumfeld knapp 3%.