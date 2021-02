Die meistgehandelten Derivate v. 26.02.2021

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA35CV)

Auch zum Wochenschluss kaufen die Stuttgarter Anleger weiter einen Knock-out-Call auf BYD. Der chinesische Tech-Konzern unterzeichnete nun eine Vertriebskooperation für Elektro-Gabelstapler in den USA mit Ogden Forklifts. Dieses Unternehmen bedient Kunden in Georgia und Florida. Für die BYD-Aktie geht es am Freitag rund 6,4% bergab.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Weiter im Fokus der Anleger an der Börse Stuttgart bleibt ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2, der überwiegend gekauft wird. Bis zum Mittag gibt der Saubere Zukunft Index 2 über 4% ab. Von den sieben im Index enthaltenen Werten notiert lediglich Encavis leicht im Plus – alle anderen Aktien verlieren teils mehrere Prozent.



3. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Bei den Optionsscheinen kaufen die Stuttgarter Anleger am Freitag einen Call auf Amazon. Dabei handelt es sich nach Auskunft unseres Händlers um eine etwas ältere Empfehlung. Auch die Amazon-Aktie selbst wird auf Finanzportalen von den dort aufgeführten Analysten derzeit ausnahmslos zum Kauf empfohlen.