Die meistgehandelten Derivate v. 26.01.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Nach den gestrigen Quartalszahlen von Microsoft kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein auf Microsoft. Der Softwareriese aus Redmond konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 20% auf 51,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn stieg sogar um 21% auf 18,8 Milliarden US-Dollar. Daraufhin legt die Microsoft-Aktie 2,6% auf 263,70 Euro zu.



2. Knock-out-Call auf Netflix

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf Netflix statt. Der Knock-out-Call auf den Streaming- und Serienproduzenten wird von den Stuttgarter Derivateanlegern gekauft. Netflix enttäuschte Anleger zuletzt mit seinen Quartalszahlen und Prognosen. Bis zum Mittag erholt sich die Aktie und steigt um 3,4% auf 337 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Auch in einen Call-Optionsschein auf Apple steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Der Smartphone-Pionier wird morgen Abend nach Börsenschluss in den USA seine Quartalszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld geht es für die Apple-Aktie um 1,6% auf 144,55 Euro nach oben.