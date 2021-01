Die meistgehandelten Derivate v. 26.01.2021

1. Call-Optionsschein auf RWE (WKN DFM4DZ)

Besonders gefragt unter Stuttgarter Derivateanlegern ist heute ein Call-Optionsschein auf RWE, der nach einer Empfehlung gekauft wird. Zählte die RWE-Aktie schon 2020 mit einem Zuwachs von mehr als 26% zu den besten DAX-Werten, beträgt das Plus 2021 bereits weitere 7%.



2. Kopck-Out-Call auf ErlingKlinger (WKN MC826E)

Auch in einem Knock-out-Call auf ElringKlinger sind heute an der Euwax überwiegend Käufe zu beobachten – und auch hier handelt es sich um eine Empfehlung. Gestern hatten die Analysten der Deutschen Bank das Kursziel für ElringKlinger auf 10 Euro angehoben, stufen die Aktie jedoch mit „Hold“ ein.



3. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Den zweiten Tag in Folge kaufen die Stuttgarter Anleger nach einer Empfehlung einen Call-Optionsschein auf ServiceNow. Morgen wird der Cloud Computing-Spezialist frische Zahlen zum vergangenen Quartal vorlegen. Dabei rechnen die Analysten im Vorfeld mit einer Umsatzsteigerung von rund 28% sowie einem Gewinn von 1,06 US-Dollar je Aktie.