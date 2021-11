Die meistgehandelten Derivate v. 25.11.21

1. Knock-out-Call auf Bayer

Im gestrigen Handelsverlauft fanden in dem Knock-out-Call auf Bayer über 1.000 Preisfeststellungen statt. Auch im heutigen Handel wird der Knock-out-Call sehr rege gehandelt. Der zuständige Händler an der Euwax erhält überwiegend Kauforders. Für die Bayer-Aktie geht es dagegen 0,6% auf 47,37 Euro abwärts.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Eckert & Ziegler

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den Anbieter von isotopentechnischen Komponenten für die Nuklearmedizin und Strahlentherapie, Eckert & Ziegler, steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. In den ersten neun Monaten konnte Eckert & Ziegler einen Nettogewinn von 29,2 Millionen Euro verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einer Steigerung von 65%. Für die Aktie geht es über 6% auf 103 Euro bergauf.



3. Knock-out-Call auf Valneva

Weiterhin wird ein Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva an der Euwax sehr rege gehandelt. Bis zum Mittag herrscht in dem Call ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen eingehenden Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Valneva-Aktie legt über 7% auf 23,72 Euro zu.