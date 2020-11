Die meistgehandelten Derivate v. 25.11.20

1. Call auf Microsoft (WKN MA2RCZ)

Nach einer Empfehlung wird heute in Stuttgart insbesondere ein Call-Optionsschein auf Microsoft gekauft. Letzten Freitag hatten auch die Analysten der Credit Suisse Microsoft weiterhin mit „Outperform“ eingestuft. Sie erwarten von der Transformation zur Cloud günstige Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn beim Software-Riesen.



2. Call auf PayPal (WKN UD83R0)

Zudem folgen die Derivateanleger an der Euwax auch bei einem Call-Optionsschein auf PayPal einer Empfehlung. Hier sind ebenfalls seit gestern Abend viele Käufe zu beobachten. PayPal taucht derzeit vor allem im Zusammenhang mit dem möglichen neuen Bitcoin-Allzeithoch in den Schlagzeilen auf und konnte auf Wochensicht über 7% zulegen.



3. Put auf Delivery Hero (WKN KB8PQY)

Bei einem Knock-out-Put auf Delivery Hero sind heute in Stuttgart hingegen Verkäufer unterwegs. Trotz der angekündigten DAX-Reform darf der Essenslieferent in der ersten deutschen Börsenliga bleiben. Die Regel, dass nur noch Firmen aufgenommen werden, die in den zwei Jahren vor dem Aufstieg einen operativen Gewinn ausweisen, gilt nur für künftige Aufsteiger.